Кондратюк, Петросян, Кагановская/Некрасов выступят на этапе Гран-при в Магнитогорске

Стал известен предварительный состав участников первого этапа российской серии Гран-при по фигурному катанию среди взрослых «Звёзды Магнитки», который состоится в Магнитогорске с 24 по 26 октября. Соревнования пройдут в четырёх видах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников этапа Гран-при.

Этап Гран-при России в Магнитогорске. МС. Одиночное катание. Мужчины. Состав участников: Артур Даниелян, Игорь Ефимчук, Артём Ковалёв, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Юрий Сидоров, Семён Соловьёв, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров.

Этап Гран-при России в Магнитогорске. МС. Одиночное катание. Женщины. Состав участниц: Софья Важнова, Мария Волченко, Ксения Гущина, Мария Захарова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Софья Лукина, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

Этап Гран-при России в Магнитогорске. МС. Парное катание. Состав участников: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Майя Шегай/Андрей Шадерков.

Этап Гран-при России в Магнитогорске. МС. Танцы на льду. Состав участников: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд.

