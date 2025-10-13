Базылюк, Стрельцова, Федотов выступят на юниорском этапе Гран-при в Магнитогорске

Стал известен предварительный состав участников второго этапа российской серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров «Звёзды Магнитки», который состоится в Магнитогорске с 22 по 24 октября. Соревнования пройдут в четырёх видах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников этапа Гран-при.

Этап Гран-при России в Магнитогорске. КМС. Одиночное катание. Юниоры. Состав участников: Михаил Алексахин, Искандер Амиров, Кирилл Былинин, Константин Волков, Даниил Жолобов, Алексей Заводских, Михаил Клепацкий, Даниил Колосков, Ярослав Крегель, Илья Неретин, Роман Попов, Павел Савченко, Алдар Самбуев, Валентин Сидоренко, Марк Соколов, Арсений Федотов, Ильяс Халиуллин, Роман Хамзин.

Этап Гран-при России в Магнитогорске. КМС. Одиночное катание. Юниорки. Состав участниц: Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Алёна Болдырева, Елизавета Вахитова, Кира Гудаева, Аделина Камалова, Мирослава Лезина, Валерия Литвинчёва, Полина Малышева, Арина Ореховская, Арина Парсегова, Агата Петрова, Варвара Родина, Майя Сарафанова, Виктория Стрельцова, Юлиана Черенёва, София Шепелева.

Этап Гран-при России в Магнитогорске. КМС. Парное катание. Состав участников: Кира Доможирова/Илья Вегера, София Диана Касинс/Александр Брегей, Зоя Ковязина/Артемий Мохов, Дарья Третьякова/Александр Саморуков, Амелия Шаяхметова/Мартин Бреславский.

Этап Гран-при России в Магнитогорске. КМС. Танцы на льду. Состав участников: Ева Васюкевич/Максим Афонин, Ярослава Воробьёва/Георгий Цымбалов, Софья Гончарова/Александр Синцов, Арина Горшенина/Илья Макаров, Евдокия Крючкова/Артём Мякишев, Ирина Кузнецова/Андрей Тихомиров, Таиса Мусурова/Иван Тертышников, Полина Неганова/Богдан Шамков, Любовь Скрябина/Григорий Матвеев, Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров, Анна Соболева/Матвей Чураков, Полина Тихонова/Матвей Лысов, Мария Фефелова/Артём Валов, Милана Чегемова/Кирилл Евграфов, Кристина Чернышева/Семён Фитерман.