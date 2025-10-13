«Падать ниже плинтуса». Роднина выступила против перемирия с Украиной во время ОИ-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина оценила предложение вице-премьера и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни объявить на планете олимпийское перемирие за неделю до старта Олимпиады-2026. Россиянка призвала не верить обещаниям Украины в этом вопросе.

«Не надо никак на это реагировать, особенно на Украину. Всё, что касается допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Италии, уже решено. Всё остальное — закулисные игры. Я понимаю итальянцев, которые хотят заработать положительные очки. А что хотят украинцы, я не знаю и не хочу.

Разве нет задачи мира? Наша задача — выступать на Олимпиаде. Кто будет выступать — уже решённый вопрос. Наше согласие никак не улучшит ситуацию с нашими спортсменами и наше положение в олимпийском движении. За последние годы украинцы показали нам свою полную несостоятельность и в мышлении, и в политике, и в принятии решений. Ориентироваться на то, что они думают, — падать ниже плинтуса», — приводит слова Родниной Sport24.