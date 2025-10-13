Щербакова выступит в ледовом шоу Навки в Китае. Ранее об участии также сообщила Валиева

Олимпийская чемпионка 2022 года чемпионка мира Анна Щербакова сообщила, что выступит в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду 2006 года Татьяны Навки, которое пройдёт 25 октября в столице Китая Пекине.

«В сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» я исполняю роль принцессы Леи. Это удивительное путешествие в мир волшебства и чудес, где оживают мечты и сердце замирает от красоты. Увидимся в Пекине 25 и 26 октября!» – сказала Щербакова в видео, опубликованном на личной странице в социальных сетях.

Ранее об участии в этом же шоу сообщила чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Отметим, что 25 октября — это первый день, когда Валиева может вернуться к официальным тренировкам на льду после ситуации с допингом.