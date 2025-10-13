Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербакова выступит в ледовом шоу Навки в Китае. Ранее об участии также сообщила Валиева

Щербакова выступит в ледовом шоу Навки в Китае. Ранее об участии также сообщила Валиева
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года чемпионка мира Анна Щербакова сообщила, что выступит в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду 2006 года Татьяны Навки, которое пройдёт 25 октября в столице Китая Пекине.

«В сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» я исполняю роль принцессы Леи. Это удивительное путешествие в мир волшебства и чудес, где оживают мечты и сердце замирает от красоты. Увидимся в Пекине 25 и 26 октября!» – сказала Щербакова в видео, опубликованном на личной странице в социальных сетях.

Ранее об участии в этом же шоу сообщила чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Отметим, что 25 октября — это первый день, когда Валиева может вернуться к официальным тренировкам на льду после ситуации с допингом.

Материалы по теме
Камила Валиева выступит в шоу Навки «Спящая красавица» в Китае в конце октября
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android