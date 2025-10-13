Скидки
Тренер Горбачёвой рассказала, было ли известно о возможной замене перед турниром в Пекине

Софья Федченко, тренер российской фигуристки Алины Горбачёвой, которая была выбрана запасной спортсменкой перед квалификационным турниром в Пекине, рассказала, сообщала ли Федерация фигурного катания на коньках России о возможной замене перед соревнованием.

Даниил Глейхенгауз здесь рассказывал, что Аделия Петросян не тренировалась месяц и это стало известно только после олимпийского отбора. Ну, вернее, буквально за несколько дней до олимпийского отбора, насколько я помню. А вы знали, что Аделия не тренируется, были какие-то такие мысли: «Вот сейчас мы готовы»?
– Нет, мы ничего не знали о подготовке друг друга. Ни Аделия – о нашей, ни мы – о подготовке Аделии. Естественно, федерация знала обо всём, что происходит у нас в подготовке, и о травме в том числе, но больше мы специально ни в соцсетях, нигде… Этого никто не знал.

Иногда федерация может тебе ничего не сказать, но легонечко дать понять, что нужно подсобраться…
– У нас такого не было. Мы изначально знали, что должны быть готовы, и, когда делали индивидуальные планы, все эти планы составлялись с учётом того, что пик формы должен как раз приходиться на олимпийский отбор и на сбор в Красноярске. Не обсуждалась тема, будет замена или не будет, просто две спортсменки должны быть одинаково хорошо готовы на высоком уровне, чтобы могли обе хорошо кататься. Ну, видите, судьба такая. Обе оказались, — сказала Федченко в эфире шоу «Каток».

