Тарасова: Петросян сильнее всех, но кто выиграет чемпионат России, ответят соревнования

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о конкуренции в женском фигурном катании в России. Она заявила, что двукратная чемпионка России Аделия Петросян является лидером, однако некоторые спортсменки будут пытаться навязать ей конкуренцию. Речь идёт в том числе об Алисе Двоеглазовой, которая проводит свой первый сезон на взрослом уровне.

«Двоеглазова растёт, и дело же не только в прыжках. Наш спорт называется не прыжки в фигурном катании, а всё‑таки фигурным катанием, и, кроме прыжковых элементов, есть много других техник: катание, представление, музыкальность, вращения. Всё вместе даёт возможность другим девочкам быть выше. Но она же моложе всех, тренируется, мы видим лучшее, на что она сегодня способна.

Конечно, все они будут бороться. Будет чемпионат страны, ещё много времени. Аделия, конечно, сильнее всех, но кто выиграет чемпионат страны, кто будет как готов, ответят только соревнования, которые будут в декабре, – именно чемпионат страны», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее Алиса Двоеглазова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, стала победительницей мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. За две программы суммарно она получила 208,92 балла. В прокате произвольной программы фигуристка успешно исполнила каскад с четверным тулупом.