Фигурное катание

Дэвид Нарижный не может выступать и ждёт вердикт от врача из Германии по поводу колена

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду со своей партнёршей Ириной Хаврониной, всё ещё не может выступать на соревнованиях, так как у него проблемы с коленом. Об этом сообщил главный тренер танцевального дуэта Александр Жулин.

«Пока ничего определённого по соревновательным планам сказать не могу. Послали его на МРТ одному очень хорошему доктору в Германию. По итогам будем решать, что и как. Колено — не очень», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Хавронина и Нарижный являются двукратными бронзовыми призёрами чемпионата России (2024, 2025). В начале 2025 года Дэвид Нарижный перенёс операцию на колене, в связи с чем дуэт пропустил финал Гран-при России в феврале.

