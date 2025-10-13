«Готовимся к Красноярску и Москве». Жулин — об участии Букина/Степановой в Гран-при России

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что четырёхкратные чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин примут участие в этапах Гран-при России – 2025.

«Ребята прекрасно себя чувствуют, только что проехали прокат произвольного танца. Атмосфера у нас хорошая, позитивная. Они выглядят отлично. Готовимся к Красноярску и Москве», – приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Ранее пара Степанова/Букин пропустила контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые проходили 27 и 28 сентября в Москве. Официальной причиной отсутствия фигуристов стала операция на зубе у Ивана.

Этап Гран-при в Красноярске пройдет с 31 октября по 3 ноября, а с 14 по 17 ноября состоятся соревнования в Москве.