«И что? Вы же не говорите про айтишников». Роднина — об отказе Хайкина от гражданства РФ

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала информацию, что вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию. Ранее об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

«Во-первых, будьте грамотными: спортивного гражданства не бывает! Бывает только гражданство страны, за которую ты выступаешь. Значит, Хайкин отказался от российского гражданства. И что теперь? У нас что ли так мало людей, которые меняют гражданство по разным причинам? Вы же ничего не говорите про айтишников или остальных людей. Надо быть более объективным к спортсменам. Почему спортсмен должен лишаться права, которое имеют все остальные в стране? Такая практика часто встречается. Как мы можем осуждать?» – приводит слова Родниной Metaratings.

Голкипер провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече.