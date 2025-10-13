Скидки
Алёна Косторная восстановила прыжки всего через несколько недель после рождения сына

Чемпионка Европы — 2020 в одиночном катании Алёна Косторная показала, как восстанавливает прыжки на льду. 3 октября девушка объявила, что родила сына от фигуриста Георгия Куницы. Сами роды состоялись в конце сентября.

«Вспоминаю», — подписала видео спортсменка, сопроводив его эмодзи с лёгкой усмешкой.

Косторная выступает с Куницей в парном катании после перехода в этот вид из одиночного. Пара сыграла свадьбу летом 2023 года. Весной 2025 года фигуристы объявили, что ожидают пополнения в семье.

22-летняя Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победителем и призёром этапов серии Гран-при. Она первая одиночница в истории, набравшая более 85 баллов за короткую программу на международных стартах.

