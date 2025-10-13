Роднина — о гимнасте Белявском: отказаться выступать без флага и гимна — это позиция

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике (2020) Давида Белявского отказаться от участия в международных стартах без флага и гимна. Ранее гимнаст получил нейтральный статус и должен был выступить на чемпионате мира — 2025, который пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия).

«Белявский лучше нас взвешивал это решение, понимая, какие у него соперники, возможности. Это решение спортсмена. Он решил так, как решил. Каждый смотрит сам, какая конкуренция. Мало кого интересует просто ехать и занимать места во второй десятке. Отказаться выступать без флага и гимна – это позиция», – приводит слова Родниной Metaratings.

Помимо олимпийского золота, на счету Белявского серебряная и бронзовая награды Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также он является чемпионом мира (2019), многократным чемпионом Европы.