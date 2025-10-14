«Они его делают потрясающе». Тарасова — о четверном выбросе Бойковой/Козловского

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила исполнение четверного выброса российскими фигуристами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, отметив, что спортсменам стоит включать его в программы.

«Я видела четверной выброс [Бойковой/Козловского на контрольных прокатах], он был потрясающим. Конечно, им стоит его исполнять, они его выучили. Такой элемент не может выполняться 100-процентно. Думаю, когда надо, они его сделают. Я видела, они его делают потрясающе», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Четверной выброс — редкий и сложный в фигурном катании элемент, который на данный момент практически никто из спортсменов в парном катании не делает на соревнованиях. На контрольных прокатах, которые прошли в Санкт-Петербурге в конце сентября, Бойкова успешно приземлила выброс. На недавнем мемориале Панина-Коломенкина спортсмены вновь заходили на этот элемент, однако в этот раз фигуристка не смогла исполнить четверной выброс без помарок.