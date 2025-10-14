Скидки
Василий Соловьёв будет комментатором на 1-м этапе Гран-при среди юниоров в Москве

Василий Соловьёв будет комментатором на 1-м этапе Гран-при среди юниоров в Москве
Российский спортивный журналист и кинопродюсер Василий Соловьёв будет работать на комментаторской позиции на первом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 14 по 16 октября. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Фигурное катание на Первом».

Также ассистентами Соловьёва станут олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Максим Траньков, серебряный призёр Олимпиады Михаил Коляда и чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.

Ранее Соловьёв уже работал на фигурном катании, однако после Олимпийских игр в Сочи объявил о завершении карьеры спортивного комментатора.

Соловьёв заменит в прямом эфире погибшего в августе 2025 года Александра Гришина, который был комментатором фигурного катания последние 10 лет. Гришин ушёл из жизни в результате несчастного случая.

