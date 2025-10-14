Софья Акатьева: провела отпуск в подготовке к ЕГЭ

Чемпионка России (2023) по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала, что провела отпуск в подготовке к сдаче ЕГЭ.

— Как прошло ваше лето, успели отдохнуть?

— Лето прошло хорошо. В конце сезона у нас был очень насыщенный тур по разным городам России вместе с Этери Георгиевной. Было очень интересно поучаствовать и новый опыт для себя приобрести. Отдых тоже был, я летала в Дубай, но эта поездка у меня прошла в подготовке к ЕГЭ. Я сдавала биологию, русский и математику. Очень волновалась, нервничала за эти экзамены, и всё время провела в учебниках и в решебниках.

— То есть можно вас поздравить с поступлением?

— Поступила на тренерский, да. Но сейчас думаю, что буду пересдавать ещё несколько ЕГЭ, потому что планирую чуть позже поступать куда-то ещё.

— У вас готовиться не так много времени же было: тренировки, шоу. Как вы это всё успевали вообще?

— Вот в Дубае я как раз прошла всю подготовку. К биологии я, конечно, готовилась всё это время с момента сдачи ОГЭ. Но уже более активная подготовка началась во время отпуска, — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.