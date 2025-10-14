Акатьева рассказала, как ставились её новые программы

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, как проходил процесс постановки её новых программ на текущий сезон.

— Как ставились ваши новые программы, кто предложил музыку, идею?

— Я обожаю этот момент, когда рождается новая программа. Процесс постановки у нас с тренерами прошёл очень классно. Я прямо получила удовольствие! Мы даже с тренерами обсуждали, что сам процесс прошёл легче, чем обычно. Музыку для короткой программы предложил Даниил Маркович.

Сказал, что ему очень нравится и что давно её слушает. Певица polnalyubvi мне очень нравится, как и её песня. Сама идея мне очень понравилась, я её на себе как-то прочувствовала. И пусть не сразу всё получилось – нужно в неё вложить больше эмоций, чтобы показывать именно то, что в ней заложено.

Произвольную тоже с Даниилом Марковичем обсуждали. Он включил на льду первую часть музыки, и я подумала: какая медленная музыка, это что, вся программа будет такая? Затем Даниил Маркович включил вторую половину — и тут я поняла, как классно! Вторая часть более дерзкая, резкая – мне очень понравилось.

— Как вообще проходит сам процесс постановки?

— Мы выходим на лёд и начинаем пробовать различные движения, какие хорошо получаются, а какие плохо. Этери Георгиевна внимательно следит за всем процессом, показывает что-то своё, исправляет. Получается совместная работа — очень интересная. Я всегда обожала этот процесс, а теперь как-то ещё более осознанно проживаю. После постановки начинаем вкатывать программы, и это, конечно, всегда кропотливая и интересная работа. Постепенно делаем какие-то правки, разрабатываем физическую составляющую, чтобы хватало сил, — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.