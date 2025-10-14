Софья Акатьева: стараюсь идти к тому, чтобы более спокойно выходить на соревнования

Чемпионка России (2023) и бронзовый призёр финала Гран-при России сезона-2022/2023 Софья Акатьева рассказала, что во взрослом возрасте старается более спокойно выходить на старты и кататься стабильнее.

— Вы уже частично затронули тему, что сейчас являетесь взрослой спортсменкой. Можете оценить на дистанции собственного опыта, что раньше было для вас проще или, наоборот, сейчас даётся легче?

— Раньше я как-то более спокойно выходила на соревнования. Для меня это, конечно, много значило. Но сейчас я переосмыслила всё это. Поняла, насколько для меня ценно быть на льду, выступать. Из-за этого появилось больше важности и, соответственно, волнения. Иногда из-за этого у меня что-то срывается. Но сейчас я стараюсь идти к тому, чтобы более спокойно выходить на соревнования, увереннее кататься и показывать стабильные прыжки и элементы, — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.