Софья Акатьева: если спортсмен выкатывает четверные — это прекрасно

Аудио-версия:
Чемпионка России по фигурному катанию (2023) Софья Акатьева ответила на вопрос, нужны ли четверные прыжки женскому одиночному катанию.

— Вас уже достаточно много спрашивали про ультра-си на фоне травм. Поэтому такой, чисто философский вопрос: как вы считаете, нужны ли четверные женскому одиночному катанию?
— У каждого спортсмена свои возможности и своя подготовка. В прошлом сезоне я показывала элементы ультра-си только на тренировках. То есть я их напрыгала, но в силу каких-то сомнений и недостаточной подготовки у меня не получилось исполнить их на соревнованиях. Только на чемпионате России по прыжкам я смогла показать четверной тулуп. Если спортсмен выкатывает четверные — это прекрасно. Я к этому тоже стремлюсь. И надеюсь, что в какой-то момент моя форма позволит мне это сделать, — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

«Поняла, насколько для меня ценно быть на льду». Честное интервью с Софьей Акатьевой
«Поняла, насколько для меня ценно быть на льду». Честное интервью с Софьей Акатьевой
