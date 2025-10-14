Скидки
Акатьева ответила, планирует ли усложнять контент по сезону

Комментарии

Российская фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, рассказала, планирует ли усложнение технического контента в течение сезона.

— Всё ли в порядке со здоровьем сейчас у вас? Можем ли ждать от вас усложнения контента?
— Всё нормально. Мы с тренерами будем ориентироваться на мою форму, потому что для меня это не совсем предсказуемый процесс. Ещё предстоит большой путь. Поэтому на прокатах я каталась с более упрощённым набором элементов. Думаю, что потихоньку мы будем работать и двигаться вперёд, — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Акатьева является чемпионкой России (2023), двукратной победительницей первенства России (2021, 2022).

