Акатьева — о тройном акселе: если форма позволит — то пойдём на него

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, что пойдёт на тройной аксель на соревнованиях в текущем сезоне в случае, если ей позволит это сделать физическое состояние.

— Есть что-то, что вы хотели бы прыгнуть? Например, более сложные каскады?

— На самом деле всё это мы выполняем на тренировках. Это неотъемлемая часть тренировочного процесса. Если какие-то элементы не включены в программу, это вовсе не значит, что их не тренируют. Я люблю все прыжки — каждый по-своему для меня важен. Но главное, чтобы программа была целостной. Не могу выделить какой-то один прыжок.

— А как сейчас у вас дела с акселем?

— В прошлом сезоне я прыгала его только на тренировках. А сейчас пока нужно двойной подводить. Это всё такая длинная, кропотливая работа. Будем с тренерами наблюдать за моей формой, посмотрим. Если форма позволит — то пойдём на тройной аксель.

— А вы советуетесь с тренером или сами пробуете?

— Конечно, желание всегда исходит от спортсмена. Тренеры могут только со стороны оценить и сказать: «ты ещё не в форме». Ты можешь чувствовать, что прямо уже готова, но это чревато травмой. Потому что тренеры тоже нас знают очень хорошо: с Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем я работаю буквально половину своей жизни! Они меня знают очень давно и могут подсказать, что пока ещё не время, нужно подождать, набрать форму, — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.