Акатьева назвала эталонным тройной аксель Туктамышевой

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, что считает эталонным тройной аксель чемпионки мира (2015) Елизаветы Туктамышевой.

— В исполнении кого из фигуристов вам нравится аксель?

— Четверной Аксель Ильи Малинина — очень классный, взрывной. А также, конечно же, тройной аксель Елизаветы Туктамышевой. Это просто эталон! Постоянно его пересматриваю, прямо на репите! — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Акатьева является чемпионкой России (2023), двукратной победительницей первенства России (2021, 2022). Она стала первой фигуристкой, исполнившей на международных соревнованиях три четверных прыжка и тройной аксель в одной программе.