Софья Акатьева: мечтаю исполнить программу под музыку из фильма «Гладиатор»

Чемпионка России по фигурному катанию (2023) Софья Акатьева призналась, что хотела бы воплотить на льду образ под музыку из фильма «Гладиатор».

— Прыжки обсудили. Теперь давайте поговорим про образы. У вас есть что-то, что вы когда-нибудь хотели бы воплотить?

— Я очень хотела бы исполнить программу под музыку из фильма «Гладиатор». У меня к ней особые чувства. Когда я была на «Ледниковом периоде» в возрасте 9–10 лет, я уже каталась под неё. Это было давно, и тогда у меня не всё получилось, поэтому у меня осталась незакрытая какая-то история с этой музыкой. Я безумно её люблю!

Я была на концерте Ханса Циммера, и, когда звучала эта музыка, у меня наворачивались слёзы. Не знаю, почему у меня такое отношение к ней. Но, может быть, однажды я использую её в показательном выступлении.

— А сейчас у вас нового показательного, я так понимаю, пока нет?

— Нового пока нет. Посмотрим по сезону. У меня есть программа «Bad to the bone», которую я катала в туре. Очень классная, интересная, у меня новый образ для неё, — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.