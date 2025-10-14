Скидки
«Очень рада этому». Тарасова — о возвращении Соловьёва к комментированию фигурного катания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что рада возвращению спортивного журналиста и кинопродюсера Василия Соловьёва к комментированию соревнований по фигурному катанию, отметив, что он отличается индивидуальностью.

После Олимпийских игр в Сочи Соловьёв объявил о завершении карьеры спортивного комментатора. Ранее он на протяжении долгого времени работал на турнирах по фигурному катанию в тандеме с Татьяной Тарасовой.

«Я ни с кем об этом не разговаривала, но всё время об этом думала. Что было бы очень хорошо, если бы Вася вернулся. Очень рада этому. Мы с ним комментировали много лет вместе. Это очень образованный, интересный человек. Он по-своему видит фигурное катание. Совсем не так, как все. У него есть индивидуальность», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Соловьёв заменит в прямом эфире погибшего в августе 2025 года Александра Гришина, который был комментатором фигурного катания последние 10 лет. Гришин ушёл из жизни в результате несчастного случая.

