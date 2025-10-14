Юниорский танцевальный дуэт Пестова/Лагутов снялся с этапа Гран-при в Москве

Фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов, выступающие в танцах на льду, снялись с участия в первом этапе Гран-при России среди юниоров, который пройдёт в Москве с 14 по 16 октября. Причиной снятия стало полученное недавно растяжение голеностопа у партнёра. Об этом ТАСС сообщила главный тренер танцевального дуэта Ирина Жук.

«К сожалению, снялись. Очень обидно. В четверг была серия прокатов, катали ритм-танец, была последняя поза, где Зоя ложится на спину Серёжи, и она упала ему прямо на ногу. Растяжение голеностопа произошло, подвернулась нога», — приводит слова Жук ТАСС.

17-летняя Пестова и 20-летний Лагутов являются бронзовыми призёрами первенства России среди юниоров (2025), победителями финала юниорского Гран-при России (2025).