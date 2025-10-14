Скидки
Акатьева — о Петросян и Гуменнике: очень рада, что у них получилось показать, что умеют

Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России (2023) и двукратная победительница первенства России (2021, 2022) по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала, как смотрела предолимпийский квалификационный турнир в Пекине, который триумфально выиграли российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Также она отметила, что очень рада успеху соотечественников.

— Вы уже ранее говорили, что очень переживали за наших олимпийцев. Вы прямо в прямом эфире смотрели? Вставали рано и болели за Петю и Аделию?
— Петю в пять утра смотрели. Вставала, созванивалась с друзьями и смотрела. Болели очень сильно за него. Аделия выступала днём, и это на наше тренировочное время выпало. В итоге все остановились, смотрели на большом экране, держали кулачки. Очень рада, что у них получилось выйти и показать, что они реально умеют!

— Что-то писали им?
— Да, писала Аделии после короткой программы, после произвольной тоже немножко пообщались. Пете тоже писала, поздравляла. Они большие молодцы, — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

