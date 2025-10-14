Акатьева надеется на чистые прокаты и постепенное усложнение контента в текущем сезоне

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, что хотела бы пожелать себе на предстоящий сезон чистых прокатов и усложнения технического контента.

— За международными стартами следите, смотрите?

— Не всё смотрю прямо в прямых эфирах, что-то потом отсматриваю в записи, какие-то отдельные прокаты. Интересно же!

—Что бы вы хотели пожелать себе на предстоящий сезон?

— Хотелось бы научиться выходить на соревнования более спокойной. Также побольше веры и уверенности в себе, наверное, пожелаю. Получать удовольствие от прокатов и новых образов, радовать зрителей. Чистых прокатов и постепенного усложнения контента, — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.