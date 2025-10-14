Скидки
Алёна Косторная и Георгий Куница раскрыли имя новорождённого сына

Российские фигуристкы Алёна Косторная и Георгий Куница раскрыли имя своего новороджённого сына. Мальчика назвали Дмитрий. Спортсмены опубликовали видео, где показали торт, на котором указано имя, дата рождения, рост и вес ребёнка.

«Димочка. 28.09.2025. Вес 2770 г. Рост 47 см», — написано на торте.

Косторная и Куница поженились летом 2023 года. Весной 2025 года пара объявила, что ожидает пополнения в семье.

22-летняя Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победителем и призёром этапов серии Гран-при. Она первая одиночница в истории, набравшая более 85 баллов за короткую программу на международных стартах.

