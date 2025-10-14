Дрожжина и Тельнов лидируют после ритм-танца на первом этапе юниорского Гран-при России
Фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов лидируют после ритм-танца на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве. От судей они получили 65,80 балла.
Вторыми стали Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов с результатом 61,36 балла. Тройку лидеров замыкают Елизавета Ростилова и Денис Ауров (57,73).
Фигурное катание. Юниорский Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Москва) — 65,80 балла.
- Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов (Удмуртская республика) — 61,36.
- Елизавета Ростилова/Денис Ауров (Москва) — 57,73.
- Мария Иванова/Кирилл Лихачёв (Москва) — 55,76.
- Сандра Давыденко/Игнат Пахомов (Москва) — 55,74.
- Ирина Скопина/Дмитрий Симонов (Кировская область) — 55,15.
