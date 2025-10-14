Скидки
Дрожжина и Тельнов лидируют после ритм-танца на первом этапе юниорского Гран-при России

Дрожжина и Тельнов лидируют после ритм-танца на первом этапе юниорского Гран-при России
Комментарии

Фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов лидируют после ритм-танца на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве. От судей они получили 65,80 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 1, Москва
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
14 октября 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено

Вторыми стали Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов с результатом 61,36 балла. Тройку лидеров замыкают Елизавета Ростилова и Денис Ауров (57,73).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Москва) — 65,80 балла.
  2. Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов (Удмуртская республика) — 61,36.
  3. Елизавета Ростилова/Денис Ауров (Москва) — 57,73.
  4. Мария Иванова/Кирилл Лихачёв (Москва) — 55,76.
  5. Сандра Давыденко/Игнат Пахомов (Москва) — 55,74.
  6. Ирина Скопина/Дмитрий Симонов (Кировская область) — 55,15.
Календарь юниорского Гарн--при России
