Дрожжина и Тельнов лидируют после ритм-танца на первом этапе юниорского Гран-при России

Фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов лидируют после ритм-танца на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве. От судей они получили 65,80 балла.

Вторыми стали Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов с результатом 61,36 балла. Тройку лидеров замыкают Елизавета Ростилова и Денис Ауров (57,73).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец:

Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Москва) — 65,80 балла. Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов (Удмуртская республика) — 61,36. Елизавета Ростилова/Денис Ауров (Москва) — 57,73. Мария Иванова/Кирилл Лихачёв (Москва) — 55,76. Сандра Давыденко/Игнат Пахомов (Москва) — 55,74. Ирина Скопина/Дмитрий Симонов (Кировская область) — 55,15.