«В основном слушаю вместе с отцом». Тельнов рассказал о своём отношении к музыке 90-х

Российский фигурист Иван Тельнов, выступающий в дуэте с Дарьей Дрожжиной, оценил тему ритм-танца в новом сезоне.

«Музыка 90-х? Не могу сказать, что увлекаюсь, могу где-то услышать, и в основном я слушаю вместе с отцом, когда мы все вместе ездим в машине, он постоянно включает. Иногда мне это, да, бывает очень интересно, радостно, но лично прямо не слушаю», — передаёт слова Тельнова корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Дрожжина и Тельнов получили 65,80 балла за ритм-танец на этапе юниорского Гран-при России в Москве и заняли первое место. Вторыми стали Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов с результатом 61,36 балла. Тройку лидеров замыкают Елизавета Ростилова и Денис Ауров (57,73).