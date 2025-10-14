Ковязина и Мохов выиграли короткую программу на первом этапе юниорского Гран-при России
Фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов лидируют после короткой программы на первом этапе юниорского Гран-при России в Моксве. За своё выступление они получили 65,56 балла.
Вторыми стали Анастасия Высоцкая и Пётр Алексеенко с результатом 60,53. Тройку лидеров замыкают Ольга Сабада и Павел Астахов (60,18).
Фигурное катание. Юниорский Гран-при России. Пары. Короткая программа:
- Зоя Ковязина/Артемий Мохов (Москва) — 65,56.
- Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко (Москва) — 60,53.
- Ольга Сабада/Павел Астахов (Москва) — 60,18.
- Юлия Филимонова/Илья Пыльнев (Краснодарский край) — 58,72.
- Софья Звездина/Дмитрий Шеремет (Санкт-Петербург) — 52,02.
- Алиса Горбунова/Георгий Павловский (Санкт-Петербург) — 48,70.
