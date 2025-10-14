Скидки
Фигурное катание

Ковязина и Мохов выиграли короткую программу на первом этапе юниорского Гран-при России

Ковязина и Мохов выиграли короткую программу на первом этапе юниорского Гран-при России
Комментарии

Фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов лидируют после короткой программы на первом этапе юниорского Гран-при России в Моксве. За своё выступление они получили 65,56 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 1, Москва
Юниоры. Пары. Короткая программа
14 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Окончено

Вторыми стали Анастасия Высоцкая и Пётр Алексеенко с результатом 60,53. Тройку лидеров замыкают Ольга Сабада и Павел Астахов (60,18).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России. Пары. Короткая программа:

  1. Зоя Ковязина/Артемий Мохов (Москва) — 65,56.
  2. Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко (Москва) — 60,53.
  3. Ольга Сабада/Павел Астахов (Москва) — 60,18.
  4. Юлия Филимонова/Илья Пыльнев (Краснодарский край) — 58,72.
  5. Софья Звездина/Дмитрий Шеремет (Санкт-Петербург) — 52,02.
  6. Алиса Горбунова/Георгий Павловский (Санкт-Петербург) — 48,70. 
Календарь юниорского Гран-при России
Новости. Фигурное катание
