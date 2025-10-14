Дрожжина: танцы 90-х ассоциируются с яркостью образов. Ну и с маминой молодостью

Российские фигуристы Иван Тельнов и Дарья Дрожжина, выступающие в танцах на льду, рассказали, с чем у них ассоциируются танцы 90-х годов.

Дрожжина: С чем ассоциируются танцы 90-х? Ассоциируются с какой-то яркостью образов, что ли. Очень всё задорно. Ну и с маминой молодостью ассоциируется, она много рассказывала о 90-х. Мне очень просто даётся этот образ.

Тельнов: Мне также родители рассказывали про своё время. Но для меня лично это больше о том, что не было никаких комплексов. Когда люди танцевали, они наслаждались танцем, то есть, не было какой-то специальной хореографии — люди танцевали так, как чувствовали и как им нравилось. То есть так же, как и в нашей программе. Мы с Дашей не сильно напрягаемся насчёт эмоций, хореографии, нам самим интересно и приятно это делать.

Отрывались ли сегодня в программе на льду? Да, старался не перебарщивать, потому что мог, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Дрожжина и Тельнов получили 65,80 балла за ритм-танец на этапе юниорского Гран-при России в Москве и заняли промежуточное первое место.