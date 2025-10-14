Скидки
Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева получила вторую судейскую категорию

Комментарии

Чемпионка России 2023 года Елизавета Худайбердиева, выступавшая в танцах на льду вместе с Егором Базиным, получила вторую судейскую категорию. Об этом говорится в карточке спортсменки на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Категория присвоена 28 августа 2025 года. Функциональные обязанности Худайбердиевой – технический специалист по танцам на льду.

Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.

После Елизавета начала работать в ФФККР в качестве старшего тренера юниорской сборной России по фигурному катанию.

