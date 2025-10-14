Ковязина — о том, что оставили КП: поменяли программу, заменили выброс-сальхов на лутц

Российские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов, выступающие в парном катании, объяснили, почему оставили прошлогоднюю короткую программу.

Ковязина: Почему решили оставить прошлогоднюю программу? Если честно, мне тренеры предложили. Артемия почему-то не было на этой тренировке, я сказала тренерам: «Может, оставим программу?» И они такие: «Ну хорошо». И мы оставили.

Нам самим эта программа нравится. Мы уже вошли в образ и с каждым стартом стараемся катать только лучше и лучше. Поменяли чуть программу, заменили выброс-сальхов на лутц.

Мохов: Поменяли также заходы к этим элементам, поэтому программа по-новому выглядит, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Ковязина и Мохов получили 65,56 балла за короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве и заняли первое место.