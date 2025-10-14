Зоя Ковязина рассказала, на какой этап Гран-при поедет дальше с Артемием Моховым

Российская фигуристка Зоя Ковязина, соревнующаяся в тандеме с Артемием Моховым, раскрыла, на каком этапе Гран-при выступит дальше с партнёром.

«У нас следующий этап в Магнитогорске, и мы этому очень рады. Для нас это будет второй этап Гран-при подряд. У нас ещё не было такого опыта, в этом сезоне узнаем и проверим», — передаёт слова Зои корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Ковязина и Мохов получили 65,56 балла за короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве и заняли первое место. Вторыми стали Анастасия Высоцкая и Пётр Алексеенко с результатом 60,53. Тройку лидеров замыкают Ольга Сабада и Павел Астахов (60,18).