Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри изменили музыку для ритм-танца на сезон-2025/2026

Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри изменили музыку для ритм-танца на сезон-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Французские танцоры на льду Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри, изменили музыку для своего ритм-танца в этом сезоне. Теперь они будут выступать под песни «Vogue Bette Davis Dub», «Rescue Me House Boat», «Vogue» Мадонны и Шепа Петтибона. Об сообщается в карточке спортсменов на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Изначально программа французов была поставлена под «Personal Jesus» Depeche Mode, выпущенную в 1989 году. Однако согласно правилам ISU, тема ритм-танца этого сезона должна включать музыку из 1990-х годов. После их выступления на соревнованиях Masters de Patinage во Франции американский судья во время обсуждений с другими международными судьями выразил сомнения, соответствует ли выбранная ими музыка тематическим требованиям. В результате спортсмены решили изменить музыку своей программы.

Материалы по теме
Видео
Алёна Косторная и Георгий Куница раскрыли имя новорождённого сына
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android