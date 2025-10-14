Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри изменили музыку для ритм-танца на сезон-2025/2026

Французские танцоры на льду Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри, изменили музыку для своего ритм-танца в этом сезоне. Теперь они будут выступать под песни «Vogue Bette Davis Dub», «Rescue Me House Boat», «Vogue» Мадонны и Шепа Петтибона. Об сообщается в карточке спортсменов на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Изначально программа французов была поставлена под «Personal Jesus» Depeche Mode, выпущенную в 1989 году. Однако согласно правилам ISU, тема ритм-танца этого сезона должна включать музыку из 1990-х годов. После их выступления на соревнованиях Masters de Patinage во Франции американский судья во время обсуждений с другими международными судьями выразил сомнения, соответствует ли выбранная ими музыка тематическим требованиям. В результате спортсмены решили изменить музыку своей программы.