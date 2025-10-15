Мария Елисова рассказала, как пришла в фигурное катание

Тульская спортсменка Мария Елисова поделилась воспоминаниями о первых шагах в фигурном катании. В этом году на мемориале Панина-Коломенкина она занимала второе место после короткой программы, но в произвольной упала ниже.

— Как ты пришла в фигурное катание?

— Изначально я жила в городе Радужный, который находится на севере Ханты-Мансийского автономного округа. В три года мои родители и я переехали в Краснодар. Там в торговом центре «Красная площадь» был небольшой каток, и в один из дней проходило шоу с участием детей. Пока моя мама выбирала вещи в магазинах, мы с папой стояли и смотрели это выступление. Как мне рассказывают, я вдохновилась, поняла, что тоже хочу попробовать, топнула ногой и сказала: «Тоже пойду».

— Где ты тренировалась в начале своей карьеры?

— Сначала я тренировалась в Радужном до шести-семи лет. Потом я переехала в Краснодар, и до прошлого сезона представляла Краснодарский край. Там я тренировалась у Сергея Добрина три года. В 2019 году я переехала в Москву, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.