Елисова рассказала, где впервые исполнила тройной аксель

Российская фигуристка Мария Елисова поделилась подробностями того, когда и где ей удалось впервые прыгнуть тройной аксель. В этом году на мемориале Панина-Коломенкина спортсменка занимала второе место после короткой программы, но в произвольной упала ниже.

— Где ты впервые прыгнула триксель? На каком турнире?

— Я показываю его на соревнованиях уже с прошлого сезона. Впервые смогла приземлить на турнире «На призы ФФКМО» в Молодёжке. Там я сделала два акселя, хотя один был чуть-чуть недокручен. Я достаточно давно исполняю этот прыжок на соревнованиях, но заметили его только сейчас. Конечно, я очень рада этому, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.