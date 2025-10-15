Скидки
Елисова рассказала, где впервые исполнила тройной аксель

Елисова рассказала, где впервые исполнила тройной аксель
Мария Елисова
Российская фигуристка Мария Елисова поделилась подробностями того, когда и где ей удалось впервые прыгнуть тройной аксель. В этом году на мемориале Панина-Коломенкина спортсменка занимала второе место после короткой программы, но в произвольной упала ниже.

— Где ты впервые прыгнула триксель? На каком турнире?
— Я показываю его на соревнованиях уже с прошлого сезона. Впервые смогла приземлить на турнире «На призы ФФКМО» в Молодёжке. Там я сделала два акселя, хотя один был чуть-чуть недокручен. Я достаточно давно исполняю этот прыжок на соревнованиях, но заметили его только сейчас. Конечно, я очень рада этому, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

«Я давно исполняю триксель, но все заметили это только сейчас». Кто такая Мария Елисова?
Эксклюзив
«Я давно исполняю триксель, но все заметили это только сейчас». Кто такая Мария Елисова?
