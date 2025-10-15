Елисова: хотелось бы, чтобы Артём Федорченко приезжал почаще

Тульская спортсменка Мария Елисова заявила, что хочет видеть хореографа-постановщика Артёма Федорченко на тренировках чаще. Фигуристка отметила загруженность специалиста.

«Мы работаем вместе с 2022 года. Он периодически приезжает, когда у него есть время, — а его не так много, к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы Артём приезжал почаще. Он приезжает летом, всем нам практически ставит программы, потом уезжает на шоу, показательные и к сентябрю возвращается, и мы доделываем программы до конца», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

В этом году Елисова на мемориале Панина-Коломенкина занимала второе место после короткой программы, но в произвольной упала ниже.