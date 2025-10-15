Скидки
Елисова — о программе под Майкла Джексона: я уговорила тренера её вернуть

Елисова — о программе под Майкла Джексона: я уговорила тренера её вернуть
Мария Елисова
Тульская фигуристка Мария Елисова рассказала о том, как возвращала программу под Майкла Джексона в свой арсенал. Она отметила, что ждала этого момента несколько лет.

«Эта программа у меня была ещё в 2021 году, и она мне очень нравилась — была прямо по душе. Её поставила Настя Костюк из группы Светланы Пановой. Я знала, как передавать эмоции в этой программе. Но тогда я ещё не могла полностью сосредоточиться на прыжках — просто выходила, хорошо прыгала и всё. Я её не до конца выкатывала по компонентам. Мне это не нравилось, потому что я не могла полностью реализовать её технику. В 2022 или 2023 году, ещё в прошлой группе, я долго говорила, что хочу снова исполнить Майкла Джексона. Мне постоянно отвечали: «Подожди, давай сделаем это на следующий год», — и так прошли два сезона. Только на третьем, когда я перешла к Екатерине Владимировне, мы вернули эту программу. Изначально она тоже не хотела, чтобы я её снова катала, но я уговорила тренера», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

«Я давно исполняю триксель, но все заметили это только сейчас». Кто такая Мария Елисова?
Эксклюзив
«Я давно исполняю триксель, но все заметили это только сейчас». Кто такая Мария Елисова?
