Елисова — о программе под Майкла Джексона: я уговорила тренера её вернуть

Тульская фигуристка Мария Елисова рассказала о том, как возвращала программу под Майкла Джексона в свой арсенал. Она отметила, что ждала этого момента несколько лет.

«Эта программа у меня была ещё в 2021 году, и она мне очень нравилась — была прямо по душе. Её поставила Настя Костюк из группы Светланы Пановой. Я знала, как передавать эмоции в этой программе. Но тогда я ещё не могла полностью сосредоточиться на прыжках — просто выходила, хорошо прыгала и всё. Я её не до конца выкатывала по компонентам. Мне это не нравилось, потому что я не могла полностью реализовать её технику. В 2022 или 2023 году, ещё в прошлой группе, я долго говорила, что хочу снова исполнить Майкла Джексона. Мне постоянно отвечали: «Подожди, давай сделаем это на следующий год», — и так прошли два сезона. Только на третьем, когда я перешла к Екатерине Владимировне, мы вернули эту программу. Изначально она тоже не хотела, чтобы я её снова катала, но я уговорила тренера», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.