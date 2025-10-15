Елисова — о результате на мемориале Панина-Коломенкина: рада, что попала в пятёрку

Российская фигуристка Мария Елисова высказалась об итогах мемориала Панина-Коломенкина. После короткой программы она занимала второе место, но в произвольной упала ниже.

— Тебе очень долго считали оценки, когда ты выходила со льда, ты уже понимала примерно, за что тебе порежут оценку, или нет?

— У меня было два варианта развития событий: либо меня пустят в тройку, либо нет. 197 баллов я вполне могла набрать. Но когда мы уже сидели в зоне Kiss and Cry, поняла, что там мне всё режут. И подумала: «Ну приехали». Мы так долго сидели, что поняла: без вариантов. Второй вариант тоже был у меня в голове — что в тройку я не попаду, всё-таки здесь есть и более старшие по званию девочки. Понятно, что у них больше опыта, да и прокаты были лучше. В целом я рада, что попала в пятёрку, — это уже хороший результат, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.