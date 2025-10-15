Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елисова — о результате на мемориале Панина-Коломенкина: рада, что попала в пятёрку

Елисова — о результате на мемориале Панина-Коломенкина: рада, что попала в пятёрку
Мария Елисова
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Мария Елисова высказалась об итогах мемориала Панина-Коломенкина. После короткой программы она занимала второе место, но в произвольной упала ниже.

— Тебе очень долго считали оценки, когда ты выходила со льда, ты уже понимала примерно, за что тебе порежут оценку, или нет?
— У меня было два варианта развития событий: либо меня пустят в тройку, либо нет. 197 баллов я вполне могла набрать. Но когда мы уже сидели в зоне Kiss and Cry, поняла, что там мне всё режут. И подумала: «Ну приехали». Мы так долго сидели, что поняла: без вариантов. Второй вариант тоже был у меня в голове — что в тройку я не попаду, всё-таки здесь есть и более старшие по званию девочки. Понятно, что у них больше опыта, да и прокаты были лучше. В целом я рада, что попала в пятёрку, — это уже хороший результат, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Я давно исполняю триксель, но все заметили это только сейчас». Кто такая Мария Елисова?
Эксклюзив
«Я давно исполняю триксель, но все заметили это только сейчас». Кто такая Мария Елисова?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android