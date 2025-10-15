Елисова: у меня два кумира — Валиева и Трусова в свой прайм

Российская фигуристка Мария Елисова рассказала, что её кумирами являются Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева. Она также высказалась по поводу олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

— Ты говорила, что твой кумир — это Камила Валиева. Чем она тебя зацепила?

— Я бы сказала, что у меня два кумира: Камила Валиева и Саша Трусова в свой прайм. Саша по прыжкам, технической составляющей, а Камила — по презентации программы, вращениям. И в целом мне нравится, как она каталась. Ну и ещё будет кататься, я надеюсь.

— Саша и Камила зацепили во время Олимпийских игр в Пекине?

— Нет, я начала следить за ними, когда у Камилы была постановка «Девочка на шаре». А у Саши — «Пятый элемент» в сером комбинезоне. Это был юниорский сезон.

— А Аня Щербакова?

— Аня — безусловно очень талантливая фигуристка, но вот она на третьем месте в моём личном топе.