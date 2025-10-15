Скидки
Елисова рассказала об эмоциях во время просмотра ОИ в Пекине

Елисова рассказала об эмоциях во время просмотра ОИ в Пекине
Мария Елисова
Комментарии

Российская фигуристка Мария Елисова поделилась впечатлениями от турнира по фигурному катанию в рамках Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

«Очень переживала, особенно за Сашу, за её пять четверных. И из-за допингового скандала Камилы тоже переживала. Очень грустная ситуация, не представляю, каково ей было. Очень переживала за всех девочек, да и мальчиков тоже», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

На минувшем мемориале Панина-Коломенкина российская фигуристка Мария Елисова занимала второе место после короткой программы, но в произвольной упала ниже. По итогам соревнований она попала в топ-5.

