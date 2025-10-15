«Рада, что они смогли отобраться». Елисова — об олимпийской квалификации

Российская фигуристка Мария Елисова высказалась об итогах отборочного турнира к Олимпийским играм — 2026 в Италии. Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник выиграли соревнования в Пекине и получили путёвки на Игры в феврале будущего года.

«Я смотрела обе программы Аделии, а у Петра — только произвольную. Решила, что не встану в пять утра на короткую. Я очень рада, что они смогли отобраться. Они большие молодцы! Буду болеть за них на Олимпиаде», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Международный союз конькобежцев (ISU) создал специальную музыкальную композицию для награждения российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на отборе к ОИ-2026.