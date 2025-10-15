Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Рада, что они смогли отобраться». Елисова — об олимпийской квалификации

«Рада, что они смогли отобраться». Елисова — об олимпийской квалификации
Мария Елисова
Комментарии

Российская фигуристка Мария Елисова высказалась об итогах отборочного турнира к Олимпийским играм — 2026 в Италии. Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник выиграли соревнования в Пекине и получили путёвки на Игры в феврале будущего года.

«Я смотрела обе программы Аделии, а у Петра — только произвольную. Решила, что не встану в пять утра на короткую. Я очень рада, что они смогли отобраться. Они большие молодцы! Буду болеть за них на Олимпиаде», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Международный союз конькобежцев (ISU) создал специальную музыкальную композицию для награждения российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на отборе к ОИ-2026.

Материалы по теме
Устраивали провокации и коверкали имена. Но Петросян и Гуменник с честью прошли отбор
Устраивали провокации и коверкали имена. Но Петросян и Гуменник с честью прошли отбор
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android