Соловьёв прокомментировал возвращение к работе комментатором фигурного катания

Комментатор Василий Соловьёв высказался о возвращении к работе на телевидении спустя 10 лет. Он будет работать комментатором на соревнованиях по фигурному катанию.

«После 10 лет перерыва в работе комментатора я бы хотел найти для себя что-то новое – новые ощущения и приемы, новые нейронные связи. Жутко интересно снова окунуться в пучину спортивных страстей.

Серия Гран-при среди юниоров – это всегда открытия, а её первый этап – яркие заявки на весь сезон. Я ведь раньше никогда не работал на российских юниорских соревнованиях. Был лишь зрителем. Всех хочется увидеть и каждого поддержать. Это важные соревнования, жду борьбы и нервов», – приводит слова Соловьёва Первый канал.

В последние годы основным комментатором соревнований фигурного катания был Александр Гришин, который погиб в августе 2025 года.

