Дарья Дрожжина и Иван Тельнов выиграли 1-й этап Гран-при России среди юниоров в танцах

Комментарии

Фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов одержали победу в танцах на льду на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Москве. За своё выступление они получили 159,28 балла.

Второе место заняли Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов с результатом 149,30 балла. Тройку призёров замкнули Елизавета Ростилова и Денис Ауров (147,03).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Танцы на льду, результаты:

  1. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Москва) — 159,28 балла.
  2. Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов (Удмуртская Республика) — 149,30.
  3. Елизавета Ростилова/Денис Ауров (Москва) — 147,03.
