Дарья Дрожжина и Иван Тельнов выиграли 1-й этап Гран-при России среди юниоров в танцах
Фигуристы Дарья Дрожжина и Иван Тельнов одержали победу в танцах на льду на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Москве. За своё выступление они получили 159,28 балла.
Второе место заняли Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов с результатом 149,30 балла. Тройку призёров замкнули Елизавета Ростилова и Денис Ауров (147,03).
Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Танцы на льду, результаты:
- Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Москва) — 159,28 балла.
- Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов (Удмуртская Республика) — 149,30.
- Елизавета Ростилова/Денис Ауров (Москва) — 147,03.
