Главная Фигурное катание Новости

Зоя Ковязина и Артемий Мохов победили на первом этапе Гран-при России в парном катании

Зоя Ковязина и Артемий Мохов победили на первом этапе Гран-при России в парном катании
Комментарии

Фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов одержали победу в парном катании на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Москве. За своё выступление они получили 187,36 балла.

Второе место заняли Ольга Сабада и Павел Астахов с результатом 174,70 балла. Тройку призёров замкнули Анастасия Высоцкая и Пётр Алексеенко (168,14).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 1, Москва
Юниоры. Пары. Произвольная программа
15 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Окончено

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Парное катание, результаты:

  1. Зоя Ковязина/Артемий Мохов (Москва) — 187,36 балла.
  2. Ольга Сабада/Павел Астахов (Москва) — 174,70.
  3. Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко (Москва) — 168,14.
  4. Юлия Филимонова/Илья Пыльнев (Краснодарский край) — 157,48.
  5. Алиса Горбунова/Георгий Павловский (Санкт-Петербург) — 135,42.
Дарья Дрожжина и Иван Тельнов выиграли 1-й этап Гран-при России среди юниоров в танцах
