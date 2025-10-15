16-летняя российская фигуристка София Дзепка выиграла короткую программу на Гран-при России среди юниоров. Она получила от судей 69,99 балла. Второе место заняла София Сарновская, которая заработала 63,38 балла. Замкнула тройку лидеров после короткой программы Софья Смагина (62,15).
Гран-при России среди юниоров, короткая программа, результаты:
1. София Дзепка – 69,99.
2. София Сарновская – 63,38.
3. Софья Смагина – 62,15.
4. Диана Мильто – 61,50.
5. Софья Федотова – 61,43.
6. Алиса Гориславская – 59,47.
7. Валерия Шарапова – 58,25.
8. Ульяна Васильева – 55,84.
9. Яна Асташенкова – 55,28.
10. Алина Локтева – 53,90.