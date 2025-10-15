Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова рассказала о проблеме с коньком на мемориале Панина-Коломенкина

Чемпионка Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира Александра Бойкова, выступающая в паре вместе с Дмитрием Козловским, рассказала, что ей пришлось испытать проблемы с коньком во время соревнований на мемориале Панина-Коломенкина.

«У меня неделю назад конек сломался: вылетел крючок и ботинок сломался. Я неделю каталась на таком себе коньке — и на нём четверной выброс очень сложно поймать.

Поэтому я чаще всего либо в степ делала, либо падала. На мемориале Панина-Коломенкина был очень хороший выброс, но из-за того, что конёк не держит, слетела», – приводит слова Бойковой Sport24.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями мемориала Панина-Коломенкина, набрав за две программы в сумме 219,47 балла.

