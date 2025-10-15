Хореограф Морошкин — о Гуменнике: Пётр в отпуске. Он заслужил!

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной с Петром Гуменником, рассказал, чем занимается фигурист после победы на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходил с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай). Благодаря победе на турнире Гуменник завоевал путёвку на Олимпиаду-2026.

«Пётр в отпуске. Он заслужил! Сказали ему: «Уходи, отдыхай». Надо сделать перерывчик. Скоро должен выйти после отпуска, и будем смотреть, обсуждать рабочие моменты», – приводит слова Морошкина Sport24.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Соревнования фигуристов стартуют с командного турнира, который начнётся 6 февраля и завершатся произвольной программой у женщин (19 февраля).