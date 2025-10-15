«Решила немного апгрейднуться». Загитова — об обучении в двух университетах и курсах

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о своей учебной деятельности. Спортсменка одновременно учится в двух университетах, а также проходит курсы.

«Я очень много учусь. Буду заканчивать магистратуру в РАНХиГС. Также у меня последний курс в РГУФКе. Также ещё сейчас поступила к Николаю Картозии. Решила немного апгрейднуться, всё‑таки это человек, который многое сделал для нашего телевидения, для медиа», — сказала Загитова в интервью «Матч ТВ».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).