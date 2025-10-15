Лев Лазарев выиграл короткую программу этапа юниорского Гран-при России в Москве

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фигурист Лев Лазарев, тренирующийся в группе Сергея Давыдова, одержал победу на этапе в короткой программе на этапе юниорского Гран-при России – 2025 в Москве.

Лазарев выиграл короткую программу, набрав 82,44 балла. Второе место по итогам короткой программы занял Герман Ленков, представляющий спортивную школу олимпийского резерва «Звёздный лёд» (77,69 балла). Тройку лидеров замкнул Николай Колесников, который набрал 74,78 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2025. Этап в Москве. Юниоры:

1. Лев Лазарев (Москва) – 82,44.

2. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 77,69.

3. Николай Колесников (Москва) – 74,78.

4. Кирилл Андреянов (Санкт-Петербург) – 72,10.

5. Марк Лукин (Москва) – 71,41.

6. Макар Николаев (Москва) – 70,08.